قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين لمنعهم من صلاة الجمعة.. واشتباكات قرب المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر - اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على المُصلين القادمين للمسجد الأقصى قرب باب المجلس أحد أبواب الأقصى قبل صلاة الجمعة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم ، إن جنود الاحتلال حاولوا الاعتداء على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات في المكان.

وكانت قد خرجت مظاهرات، فى عدد من المدن الفلسطينية تنديدا بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى وباب العامود ومحيط البلدة القديمة فى القدس، وبالقصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتداءات الشرطة فى البلدات العربية وحماية المستوطنين الذين يستهدفون العرب، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.