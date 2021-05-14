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تحرير 12 محضرًا لمخالفة إجراءات كورونا في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز دمياط، حملة على الورش والمحال التجارية والمقاهي، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، ومدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.
أسفرت الحملة عن غلق ٣ محال تجارية في مركز دمياط، وجرى تشميع مقهى وتحرير محاضر للمخالفين.
كما جرى تحرير ١٢ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة مالية قدرها ٥٠ جنيها.
تأتي الحملة لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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