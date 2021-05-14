صور.. عيدية بيج رامي لأطفال قريته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تجمع عدد من أطفال القرية حول بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، لتهنئته بعيد الفطر، ليمنحهم "العيدية".

وأكد محمد عادل أبوشادي، إبن عم أسطورة كمال الأجسام "بيج رامي"، لمصراوي، أن "بيج رامي"، عندما يزور أسرته في قرية السبايعة لايفوتها بدون رؤيته للأطفال، ويتبادل معهم القفشات، والأمر يعرف عنه ذلك باستمرار، وليس وليد اليوم.

وقال أبو شادي:"أهالي القرية فرحانين جدا بزيارة بيج رامي للقرية لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته، ومع أحبابه فصلى العيد والجمعة والتقى بعدد من أبناء الأسرة، والقرية، وكفاية فرحته لما شاف أبناء القرية، وأقاربه وقعد معاهم".

يذكر أن "بيج رامي"، حصل على بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم له محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة نظرًا لما حققه من إنجاز عالمي خلال مشاركته في أكبر البطولات الدولية لكمال الأجسام، وذلك بعد استقبال أسطوري له في مطار القاهرة، وفي مسقط رأسه قرية السبايعة، التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.