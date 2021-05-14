مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب سائق، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بتصادم سيارة نقل بالطريق الصحراوي بمركز القوصية ووجود حالة وفاة ومصاب.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم"٩٦٣٨ ف ف ج" ما أسفر عن وفاة "محمد.م.م" 25 عامًا، وإصابة"عبدالحميد.أ" 51 عامًا.

جرى نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.