الولايات المتحدة تدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة على وجه السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا، وذلك من خلال مفاوضات موجهة نحو النتائج في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، اليوم، بشأن نتائج جولة مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى دول الأزمة الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، في الفترة من 4 إلى 13 مايو الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نعتقد أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعت عليه الدول الثلاث وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي لهما أسس مهمة لهذه المفاوضات".

وأضافت: "الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة".

وأشار البيان، إلى أن المبعوث الخاص سيعود إلى المنطقة مرة أخرى خلال وقت قصير، لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة، وذلك نيابةً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.