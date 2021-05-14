لليوم الخامس.. التصعيد مستمر بين إسرائيل والفلسطينيين

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تواصل، اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين حيث تعرضت غزة للقصف وأطلقت صواريخ من القطاع على المدن الإسرائيلية.

وانطلقت الصواريخ من القطاع في اتّجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، لا سيما الجنوبية منها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بعمليات ليلية شملت غارات لطائرات مقاتلة وقصف مدفعي بالدبابات.

وعزز الجيش الإسرائيلي دباباته ومدرعاته على تخوم القطاع. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الجمعة، إن القوات البرية شاركت في الهجوم ضد الأنفاق في غزة من الأراضي الإسرائيلية.

وراح ضحية هذا التصعيد 119 شخصاً في غزة، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 830.

وتوفيت امرأة إسرائيلية في الثمانينيات من عمرها خلال الليل متأثرة بجروح أصيبت بها أثناء بحثها عن ملجأ من إطلاق الصواريخ، ما يرفع حصيلة القتلى إلى تسعة في الجانب الإسرائيلي.

وألغت شركات طيران دولية عديدة، بينها «كاي أل أم» و«بريتيش إيرويز» و«فيرجن» و«إيبيريا» و«لوفتهانزا»، رحلاتها إلى إسرائيل.

وأطلق في اتجاه إسرائيل أكثر من 1800 صاروخ منذ الاثنين من قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. واستهدفت إسرائيل نحو 750 هدفا في قطاع غزة، قالت إنها أهداف عسكرية بينها منشآت لتصنيع القنابل.