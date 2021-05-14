العنف يضرب كابول من جديد.. قتلى بانفجار رغم الهدنة

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كانت العاصمة الأفغانية كابول على موعد مع العنف من جديد، اليوم الجمعة، حيث سقط قتلى من المدنيين رغم الهدنة المتفق عليها بين حركة طالبان والحكومة.

الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر وراح ضحيته 12 مدنيا.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول إن إمام المسجد من بين القتلى وإن 15 آخرين على الأقل أصيبوا. ولم يحدد المتحدث المسجد الذي وقع فيه الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار إلى الآن.

وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد ووافقت عليه الحكومة.

ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 شخصا معظمهم من الطالبات. واستنكرت طالبان الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن انفجار المدرسة يمكن أن يكون من تدبير جماعة متشددة مثل تنظيم داعش الإرهابي.