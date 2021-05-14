شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. انفجار بمسجد أثناء صلاة الجمعة يسفر عن مقتل وإصابة 27 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول “فردوس فارامارز” إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا واصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.