شكرا لقرائتكم خبر عن 24 قتيلًا ومصابًا في انفجار داخل مسجد بكابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الأفغانية في بيان رسمي مقتل أربعة مصليين وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر انفجار وقع خلال صلاة الجمعة داخل مسجد "قلعة مراد بك" في منطقة "شاكر دارا" بشمال العاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الجمعة، أن مسئول أمني، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن إمام المسجد من بين المصابين في الانفجار.. كما أفاد مسئولون بأن قنبلة قد زرعت داخل المسجد وتسببت في وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم التفجيري.

يذكر أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإرهابية اتفقتا على هدنة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك بدأت أمس الخميس.