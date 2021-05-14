شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10فلسطينين بينهم أم وأطفالها الثلاثة في قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استشهد 10 مواطنين فلسطينيين اليوم بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.
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