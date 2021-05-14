شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تعلن حظر حزب الله الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية النمساوى، ألكسندر شالنبرج، قرار النمسا بحظر حزب الله اللبنانى بجناحيه السياسى والعسكرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التى لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية، مبديا أسفه لعدم إحراز أى تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولى لنزع سلاح "حزب الله".

واعتبر ألكسندر، أن حزب الله يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار فى المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبى حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسى بالعمل على الرغم من الانتقادات.

ومن الدول الأوروبية الأخرى التى حظرت حزب الله بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.