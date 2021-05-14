الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة

بغداد - ياسين صفوان - تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، التهاني والتمنيات والتبريكات مع عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " الكاظمي تمنى بهذه المناسبة الطيبة باسم العراق، دوام الأمن والاستقرار والرفاه، واستمرار العلاقات المتميزة بين الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة"، مبينا ان " رئيس الورزاء تلقى التهاني المقرونة بالتمنيات الصادقة بالإزدهار والتقدم للعراق حكومة وشعباً".



واضاف البيان أن " رئيس مجلس الوزراء التهاني تبادل مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح التهاني والتبريكات".



واوضح ان "قادة الدول الشقيقة والصديقة عبروا عن تمنياتهم الصادقة للشعب العراقي باليُمن والرخاء، وأن تنعم كل الشعوب في المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وأن تتجاوز التحديات عبر التواصل الإنساني، وتدعيم السلام، وتوثيق عُرى الصداقة والشراكة لما فيه مصلحة الجميع".