اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 148,750 سعر شراء الدولار ⬅️ 147,750 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,215,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 121,14 دولار 100 باوند ⬅️ 140,66 دولار 100 دولار ⬅️ 844,20 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1833,30 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 67,76 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 64,51 دولار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية