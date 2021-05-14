قائد عمليات البصرة الجديد: نعمل على إيجاد بيئة آمنة للمحافظة

وقال الماجدي في أول بيان له كقائد عمليات البصرة، ورد للسومرية نيوز، أنه "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة البصرة وذلك بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع العراقيين بالخير واليمن والبركات".واضاف الماجدي، "كلفنا بإدارة الملف الأمني لهذه المحافظة المعطاء والعزيزة على نفوس جميع العراقيين"، مؤكداً بالقول "إخواني أبناء محافظة البصرة سنعمل سوية جاهدين على إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للبصرة وسنضع جميع ما لدينا من خبرة ودارية في الشأن الأمني وسنسخر جميع الإمكانات المتاحة لوضع البصرة في أولى المحافظات الآمنة والمستمرة".

وتابع، "لدينا إطلاع كامل ومعلومات وافية لقاطع عمليات البصرة وسنكون قريبين ودائمي التواجد في الميدان لفرض الأمن والاستقرار ولحماية المواطن وممتلكاتة".