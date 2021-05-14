المرور العامة تصدر توجيها بشأن اجازات السوق

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "المدير العام اللواء طارق الربيعي وجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق".

ودعا الربيعي بحسب البيان "المواطنين من أصحاب الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض إكمال معاملاتهم"، مؤكداً أن "إجازات السوق تعتبر وثيقة رسمية ومن أساسيات قيادة المركبة".

