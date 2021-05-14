انت الان تتابع خبر المرور العامة تصدر توجيها بشأن اجازات السوق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توجيها بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق.
وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "المدير العام اللواء طارق الربيعي وجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق".
ودعا الربيعي بحسب البيان "المواطنين من أصحاب الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض إكمال معاملاتهم"، مؤكداً أن "إجازات السوق تعتبر وثيقة رسمية ومن أساسيات قيادة المركبة".
ودعا الربيعي بحسب البيان "المواطنين من أصحاب الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض إكمال معاملاتهم"، مؤكداً أن "إجازات السوق تعتبر وثيقة رسمية ومن أساسيات قيادة المركبة".