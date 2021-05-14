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راموس يتلقى عرضا مغريا من احد الاندية خارج اسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-14 | 12:39

راموس يتلقى عرضا مغريا من احد الاندية خارج اسبانيا

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع .
وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس سينتظر حتى النهاية، لمحاولة البقاء داخل جدران ريال مدريد.


وأوضح البرنامج الإسباني، أن باريس سان جيرمان يجهز حاليًا عرضًا مغريًا لإقناع راموس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء".

يذكر أن راموس يعاني حاليًا من إصابة، ومن المتوقع غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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