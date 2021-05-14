بكين تتهم واشنطن بتجاهل معاناة الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الصين الجمعة، الولايات المتحدة "بتجاهل معاناة الفلسطينيين" بعدما عرقلت عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة، رفضت عقد اجتماع افتراضي علني يخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجمعة، لكنها وافقت في نهاية المطاف على تنظيمه الأحد.



في المقابل دافعت الصين، التي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي، عن الفلسطينيين في الأمم المتحدة، حيث تستخدم بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لمنع أي مقترحات تستهدف حلفاء لها مثل سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، إن واشنطن تعارض بذلك بمفردها إرادة المجتمع الدولي.

ومنذ الإثنين الماضي، وافقت الولايات المتحدة على عقد اجتماعين مغلقين وعاجلين عبر الفيديو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها رفضت إصدار أي بيان مشترك يطالب بإنهاء الأعمال العدائية، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة.

وجددت الولايات المتحدة في مواقفها منذ بدء الصراع، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لكنها دعت أيضا إلى وقف التصعيد.