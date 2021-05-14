102 إصابة حصيلة المواجهات في الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية بالتزامن مع مسيرات تضامنية مع قطاع غزة والقدس.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، قبل تنظيم وقفة تضامنية مع غزة، بمشاركة المئات من المصلين، انتهت دون اشتباك مع الشرطة الإسرائيلية التي تواجدت في المحيط.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه سجلت 102 إصابة بعدد من المدن في الضفة الغربية إثر مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الإصابات توزعت كما يلي: إصابة واحدة بالرصاص الحي في يعبد، وفي نابلس 4 بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المطاطي و45 نتيجة استنشاق الغاز و4 بالضرب، أما في قلقيلية سجلت إصابة بالرصاص الحي و28 نتيجة استنشاق الغاز، وفي طولكرم سجلت إصابة بالرصاص الحي وإصابة نتيجة استنشاق الغاز، وفي جنين 9 إصابات بالرصاص الحي، وفي الخليل إصابتين بالرصاص الحي.





وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بعد انتهاء صلاة الجمعة بين الشباب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي في الخليل والبيرة وبيت لحم ونابلس وكفر قدوم وقلقيلية

وأعادت المواجهات الى الأذهان مشاهد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث أضرم الشباب النيران في إطارات السيارات ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين.

وانتشر الجيش الإسرائيلي بكثافة في مواقع الاشتباك في محيط المدن الفلسطينية، وتولت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات أو تقديم العلاج الميداني للمصابين.





وشهدت مراكز المدن الفلسطينية مسيرات واسعة تضامنا مع قطاع غزة بما في ذلك في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وسلفيت بالإضافة الى العديد من القرى بالضفة.

وكان نحو 20 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وسط انتشار ملحوظ لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد.

وندد خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمع المئات من المصلين في باحات المسجد وهتفوا شعارات وطنية فيما لوح أحد الشبان بالعلم الفلسطيني.

وتغرق المتظاهرون لاحقا دون تسجيل اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عدد من المصلين عند البوابات الخارجية للمسجد قبل الصلاة.