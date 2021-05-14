انتهاكا لهدنة العيد.. 12 قتيلا في انفجار بمسجد بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 12 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار بأحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول، رغم هدنة العيد.

وقال المتحدث باسم شركة كابول فردوس فرمرز، إن حصيلة الانفجار الذي شهده مسجد في حي شكر دره ارتفعت إلى 12 قتيلا.



ويعد هذا الانفجار انتهاكا لإطلاق نار لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، كان قد أعلن عنه قبل أيام.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

وفي الأسابيع الماضية اشتدت المعارك في بعض المحافظات والثلاثاء سيطرت طالبان على منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة الأفغانية في ضاحية كابول.

ويحاصر عناصر طالبان بشكل متزايد المدن الكبرى، ما يشير إلى أنهم ينتظرون انسحاب القوات الأمريكية قبل شن هجمات واسعة النطاق ضد المدن في جميع أنحاء البلاد.

وقتل آلاف الأفغان أو اضطروا للهرب بسبب النزاع الذي تصاعد بعد أن استولت طالبان على مناطق عدة في البلاد.

وبدأت طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام، لكنها الآن متوقفة، غير أن الطرفين نجحا في التوصل إلى هدنة اقترحتها الحركة ووافق عليها الرئيس أشرف غني تأتي بمناسبة عيد الفطر.