الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة بزعم تنفيذه عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه في الضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، الجمعة، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفلسطيني حاول تنفيذ العملية قرب مستوطنة "عوفرا" الإسرائيلية المقامة قرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

وأشار الجيش الإسرائيلي الى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي ولكن تم "تحييد" الفلسطيني.

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الفلسطيني قد قتل، وهو ما أكدته الصحة الفلسطينية في وقت لاحق.