مقتل 12 في انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن إمام المسجد من بين القتلى وإن 15 آخرين على الأقل أصيبوا. ولم يحدد المتحدث المسجد الذي وقع به الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار إلى الآن. وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد.

ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية في البلاد. واستنكرت طالبان الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن انفجار المدرسة يمكن أن يكون من تدبير جماعة متشددة منافسة لطالبان مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان رغم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب باقي قواتها من البلاد في عملية تستمر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.