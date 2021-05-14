زيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ارتفعت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، زاد سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) أمس الخميس إلى 18.85 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع مقابل 18.81 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وزاد سعر بيع الجنيه الإسترليني، أمس الخميس، ليسجل 21.98 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع مقابل 21.62 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ووفقا لبيانات موقع البنك، زاد سعر الدولار الكندي ليسجل، أمس الخميس 12.87 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع مقابل 12.70 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وزاد الين الياباني، أمس الخميس إلى 14.28 جنيه للشراء و14.47 جنيه للبيع مقابل 14.26 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع، الخميس الماضي.