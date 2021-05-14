إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق "طنطا - كفرالشيخ" الدولي بمحافظة الغربية، ظهر اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين بسيارات إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت، إخطارا من العميد مأمور مركز طنطا، بورود إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفي طنطا الجامعي، وتبين أن انفجار إطار سيارة ميكروباص تسبب في انحرافها وانقلابها على جانب طريق "طنطا - كفرالشيخ الدولي " في نطاق عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.