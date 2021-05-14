استخدموا "النقاب".. تفاصيل ضبط 3 متهمين بالسرقة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لجأ رجلان وسيدة بمدينة السنطة إلى حيلة شيطانية لسرقة ربة منزل بقرية كفر كلا الباب وتسللوا فى زي النقاب إلى منزلها واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات الواقعة وضبط متهم وسيدة ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية بورود بلاغ لقسم شرطة السنطة بقيام تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص يرتدون الزي النسائي "نقاب" قاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من ربة منزل بعد اعتدائهم عليها وربطها بالحبال.

حُرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة لاستكمال باقي الإجراءات.