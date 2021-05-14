انتحل صفة "ممرض".. ضبط المتهم بالنصب على المرضى في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبط أفراد الأمن بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، عاطلًا داخل المستشفى ينتحل صفة ممرض، للقيام بالنصب على المرضى، عبر إقناعهم بالتطوع لشراء الأدوية لهم، ثم يحصل على ثمنها ويفر هاربًا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم بندر قنا، يفيد بأنه بضبط عاطل متنكر في زي ممرض داخل مستشفى قنا الجامعي بتهمة النصب على المرضى، بحجة شراء الأدوية لهم ثم يأخذ ثمنها ويفر هاربًا.

وأوضحت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر، و الرائد بسام حمزة، معاون أول مباحث، أن المتهم "ع.أ.م", 20 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية جراجوس، مركز قوص، ودخل مستشفى قنا الجامعي منتحلًا صفة ممرض للنصب على المرضى.

وأفادت التحريات أنه وردت شكوى من مريضين يتهمونه بالحصول على ثمن الأدوية لشرائها ولم يعود مرة ثانية، جرى ضبطه من قبل أفراد الأمن بالمستشفى وتسليمه لقسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.