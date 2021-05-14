افتتاح 6 مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه جرى افتتاح وتشغيل 6 مراكز لتطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى اختيار أماكن مناسبة للمراكز من حيث الموقع والتجهيزات للتسهيل على المواطنين، بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، وفي قرية قاي بمركز اهناسيا، ومركز بقرية كوم ادريجة بالواسطى، وبمقر المركز الطبي بمدينة ببا، ومقر المركز الطبي بمدينة الفشن، ومقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بمركز سمسطا، والتى تستقبل المواطنين الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة للتوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة أنه جرى توفير التجهيزات اللازمة للمراكز على مستوى المحافظة، و توفير المستلزمات الطبية اللازمة، ومستلزمات الوقاية من الفيروس، مؤكدا على أنه جرى وضع خطة للمتابعة اليومية لسير منظومة العمل بكل مراكز اللقاح ضد فيروس كورونا ، مؤكداً على أن اللقاح المستخدم آمن تماماً.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل، بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، ومشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.