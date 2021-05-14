حقيقية مقاومة المتحور الهندي للقاحات!

ابوظبي - سيف اليزيد - على الرغم من الخوف والقلق الذي يختلج الملايين حول العالم، من السلالة أو الطفرة المتحورة لفيروس كورونا الذي ظهر قبل أشهر في الهند، أعلنت وزارة الصحة البريطانية ألا دليل على أن السلالة الهندية تسبب أعراضا أكثر حدة أو تقاوم اللقاح.

وقال وزير التطعيمات في البلاد، نديم الزهاوي إنه "كانت هناك مخاوف بشأن وجود المتحور الهندي في بعض المناطق في إنجلترا"، لكنه أضاف ألا دليل علمي حتى الآن على أن المتغير B.1.617.2 له تأثير أكثر حدة على الناس والمصابين، أو أنه قادر على الهروب من اللقاحات. كما أوضح أن "خارطة الطريق التي وضعت لتطبيقها بدءا من يوم الاثنين لا تزال سارية، لأن عمليات التطعيم مستمرة مما يبقى الناس بعيدا عن المستشفيات ويقيهم الإصابة بالفيروس".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس أن حكومته تشعر بالقلق حيال انتقال العدوى بالنسخة الهندية، بينما عقد المستشارون العلميون اجتماعا لمناقشة تفشيها. وقال "إنها نسخة مثيرة للقلق"، مضيفا "نريد التأكّد من أننا نتخّذ جميع الخطوات الحصيفة والحذرة التي يمكننا اتّخاذها الآن".

وأوضح أن حكومته "لا تستبعد" أي خيار في ما يتعلّق بالوقاية من تفشي نسخة الفيروس الجديدة. يذكر أن منظّمة الصحة العالمية كانت أعلنت الأربعاء، أن متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. وقالت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إن المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتُشِفت في أكتوبر بالهند، رُصِدت في بيانات تسلسلٍ جينيّ جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ".