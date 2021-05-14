حشد برّي وقصف متبادل… التصعيد سيّد الموقف في فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 1:09 مساءً

لليوم الخامس يستمر تبادل اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وأكد مراسل العربية الحدث اليوم أن حشودا عسكرية إسرائيلية كبيرة متواجدة على حدود القطاع، لكنه أوضح ألا مؤشرات على عملية برية وشيكة، على الرغم من استدعاء الجيش الإسرائيلي لآلاف الجنود إلى المنطقة.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس، اليوم أن الدبابات الإسرائيلية مستمرة بالاحتشاد شمال غزة، بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية، في الأثناء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن بوارج إسرائيلية جددت قصفها لمواقع على شواطئ غزة.

إلى ذلك، نقلت القناة الاسرائيلية الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش قتل ٢٠ من كبار قادة حماس في عمليات استهداف مصممة بدقة الليلة الماضية، كما دمر أغلب شبكتي إنتاج الصواريخ والأنفاق.

في المقابل، أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها استهدفت مصنعا للكيميائيات في مستوطنة نير عوز الواقعة في صحراء النقب بطائرة مسيرة انتحارية، لكن إسرائيل نفت ذلك مشيرة إلى اسقاطها.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس في بيان الفلسطينيين إلى “الانخراط في المواجهة بما فيهم من في الضفة الغربية”.

وأشار مراسل “العربية” إلى أن المستشفيات في غزة غير قادرة على تلبية الضغط الحالي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 119 و830 جريحا، وذلك بحسب “العربية”.