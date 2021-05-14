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انت الان تتابع خبر بالصور: رجل مغامر يطهو الفطائر على بركان نشط! والان مع التفاصيل
وتُظهر لقطات مصورة كيف يرتدي غارسيا ملابس واقية ويخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت.
ويتدفق السياح إلى الجبل للحصول على شريحة بيتزا، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد باكايا واحدا من ثلاثة براكين نشطة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، ويمكن رؤية ثوراناتها من العاصمة غواتيمالا، على بعد حوالي 15 ميلا.
ونشط باكايا لأول مرة منذ حوالي 23000 عام، واندلع ما لا يقل عن عشرين مرة منذ غزو الإسبان غواتيمالا في القرن السادس عشر.
ووفقا لتحديث 12 مايو من المعهد الوطني لعلم الزلازل وعلم البراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، فإنه يقذف رمادا "بحجم صغير إلى متوسط''، على الرغم من أنه لا يهدد أي مناطق مأهولة بعد.
وبدأ المحاسب غارسيا، خبز البيتزا في عام 2013 في كهوف صغيرة على سفح الجبل.
وقال لـAFP: "وضعتها في كهف ساخن بلغت حرارته 800 درجة مئوية، وأخرجتها خلال 14 دقيقة". وعندما ذقت طعم البيتزا المطبوخة بالحرارة البركانية، قلت: هذه فكرة جيدة.
وعندما بدأ نشاط باكايا في الأسابيع الأخيرة، نقل عمليته المؤقتة إلى منطقة صخرية بالقرب من فوهة البركان وبدأ في الطهو على الحمم نفسها.
وأضاف أن الحمم البركانية يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 3600 درجة فهرنهايت، "لذلك يجب أن أراقب اتجاه الرياح حتى لا يؤثر على البيتزا".
وصرح الزائر فيليب ألدانا، لوكالة AFP أن "بيتزا مطبوخة في بركان أمر مذهل وفريد من نوعه في العالم بأسره".
وفي حين أن نهج غارسيا فريد من نوعه، فهو ليس الطاهي الوحيد الذي يستخدم الحمم البركانية بدلا من الفرن: في عام 2014 قام رائدا الأعمال في لندن سام بومباس وهاري بار، بشوي شرائح اللحم فوق الصهارة المتدفقة الساخنة.
وقال بومباس إنه استوحى هذا الإنجاز الناري أثناء زيارته لبركان نشط في اليابان.
ووضع بومباس وبار شريحة لحم فوق الحمم البركانية وتمكنا من طهوها في ثوان فقط، مع "فحم كثيف وسميك من الخارج".
وقال بومباس: "يمكنني القول بصراحة أنها كانت أفضل شريحة لحم تناولتها في حياتي كلها".