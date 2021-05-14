انت الان تتابع خبر كورونا.. عدد الوفيات في العالم يلامس 3 ملايين ونصف المليون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لإحصاء لوكالة رويترز، فإن عدد الإصابات بلغ أكثر من 160.6 مليون إصابة، من بينها حوالي 33 مليون إصابة في الولايات المتحدة وحدها، وتليها الهند بعدد الإصابات بعد أن وصل إلى نحو 24 مليون إصابة، ثم البرازيل بحوالي 15 مليون إصابة.وتبتعد هذه الدول كثيرا عن الدولة التي تحتل المركز الرابع من حيث الإصابات بفيروس كورونا، وهي فرنسا، التي سجلت قرابة 6 ملايين إصابة، وتركيا، التي تحتل المركز السادس من حيث الإصابات، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة.

وعلى صعيد الوفيات، فقد ارتفع عدد حالات الوفاة عالميا إلى 3,475,337 حالة وفاة، من بينها 585,459 وفاة في الولايات المتحدة وحدها.

وحلت البرازيل ثانية من حيث الوفيات جراء الوباء، وسجلت 428,034 حالة وفاة، ثم الهند، التي تعاني من تسجيل أرقام قياسية بالإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات فيها 258,317 وفاة، وتأتي روسيا خلفها بعد أن سجلت 254,197 حالة وفاة.



وعربيا، يحتل العراق المركز الأول من حيث الإصابات، حيث سجلت 1,127,580 من بينها 15,855 حالة وفاة، ثم الأردن وسجلت 721,853 إصابة، من بينها 9,151 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الاول عام 2019.