شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد إنشاء هيئة للأبنية الرياضية بمشروع قانون أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ويستهدف منها إنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من:

1. ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.

2. المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة.

3. مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات.

4. عائد استثمار أموال الهيئة.

5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات.

6. تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور.

7. تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا.

8. تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبينوالمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.

9. رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.