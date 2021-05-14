الجيش اليمني يُكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الجوف

محمد الفلاح - الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الجوف

الجمعة 14 مايو 2021

شن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمس الخميس، هجوما خاطفا على مواقع للمليشيا الحوثية في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة من المقاومة الشعبية، شنت هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في جبهة حويشان شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وبحسب المصدر، نجح الهجوم بتكبيد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ما بين قتيل وجريح، واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت في مواقعهم.

في السياق، كشف مصدر مطلع عن حالة تصدّع وإرباك شديد بين اوساط المليشيا إثر مضاعفة خسائرها خلال الاسابيع الماضية في مختلف جبهات البلاد.