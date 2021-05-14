شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 18 فيلا آسيويا جراء صاعقة قوية شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون في الهند اليوم الجمعة إن قرويين عثروا على قطيع يضم 18 فيلا آسيويا نافقا في ولاية آسام في شرق الهند، وأضافوا أن صاعقة قوية ربما تكون السبب.

وقال إم.كيه. يادافا مسؤول الحياة البرية المحلي إن القرويين عثروا على جيف 14 فيلا نافقا في مكان واحد وأربعة أخرى متناثرة عند سفوح التلال في محمية كوندولي على بعد 160 كيلومترا من ديسبور عاصمة الولاية.

وصرح باريمال سوكلابايديا وزير الغابات والحياة البرية في الولاية بأن حكومة الولاية أمرت بفتح تحقيق في هذه الواقعة.

وأضاف "يشير تقرير مبدئي إلى أن الوفاة قد تكون بسبب البرق، وإن كنا في حاجة لاستجلاء الأمر عبر فحوصات الطب الشرعي لمعرفة إن كان هناك سبب آخر مثل التسمم أو المرض".