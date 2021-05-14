انت الان تتابع خبر بالفيديو: وسط إجراءات وتدابير مشددة.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسبق إقامة صلاة العيد، وكذلك بعد الانتهاء منها، أن نظم آلاف المصلين وقفة دعم وإسناد لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليه، هتفوا خلالها لـ"كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، ولقائد الكتائب محمد ضيف، وأطلقوا هتافات افتداء الأقصى.وخلال خطبة صلاة العيد، قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد سليم، إنّ الشعب الفلسطيني سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، في هذه الأثناء، وأدى المصلون بعد صلاة العيد، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، من ناحية، أخرى اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان في سوق المصرارة بالقدس بعد مغادرتهم الأقصى، واعتقلوا شابين آخرين في شارع نابلس بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وكان المواطنون الفلسطينيون في منطقة عين اللوزة في سلوان تصدوا لمجموعة من المستوطنين اعتدوا على ممتلكاتهم في البلدة، إلى ذلك، أكد مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، استمرار حملة الاعتقالات التي بدأتها قوات الاحتلال قبل أيام، حيث بلغ عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من سبعين معتقلاً، غالبيتهم من النشطاء والأسرى المحررين.



وتأتي صلاة العيد، بعد أيام من مواجهات عنيفة وقمع الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى، وبعد ليلة من قمع قوات الاحتلال للمصلين وامتداد المواجهات إلى عدة أحياء من مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة عشرات المقدسيين.