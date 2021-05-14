مدينة بلجيكية ترفع علم فلسطين على مقرها تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وتقع تورنيه في محافظة هينو في إقليم والوني الناطق باللغة الفرنسية، وهي متوائمة مع مدينة بيت لحم في الوقت الذي تقيم فيه محافظة هينو علاقة توأمة ايضا مع المحافظة.

وترتبط تورنيه بعلاقة صداقة وتضامن مع فلسطين منذ قرابة 30 عاما، وتساهم في العديد من المشاريع التنموية والثقافية فيها.



ونظمت العديد من الفعاليات الثقافية الهامة مع فلسطين، كما أرسلت العديد من الوفود الرسمية والشعبية اليها، واستقبلت ايضا العديد من الوفود الفلسطينية.

ولقي عشرة فلسطينين مصرعهم منذ ساعات الفجر الأولى بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قصف إسرائيلي عنيف، على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 160 طائرة حربية إسرائيلية شنت في لحظة واحدة غارات عنيفة على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة وعلى مدينة غزة، رافقها قصف مدفعي من الدبابات ومن الزوارق الحربية، ما حول مناطق في شمال غزة إلى كتلة من اللهب، وسط دمار مهول في البنايات السكنية والبنى التحتية.

