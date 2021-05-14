اجواء معتدلة.. تعرف على احوال الطقس خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته الخليج 365، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون في عموم مناطق البلاد، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستسجل 39 درجة مئوية".

واشارت الى ان "طقس الأحد، سيكون في الوسط والجنوب، صحواً مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً الى غائم جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم مناطق البلاد".

واضافت ان "طقس الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، غائما جزئياً يتحول الى غائم، وفي الشمالية، غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية ليلاً، وفي المنطقة الجنوبية، صحوا الى غائم جزئيا، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم المناطق".

ولفتت الهيئة الى أن "طقس الثلاثاء سيكون بالمنطقة الوسطى، صحواً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وفي المنطقة الشمالية، غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".