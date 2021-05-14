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انت الان تتابع خبر امين عام الامم المتحدة يدعو الى وقف فوري للتصعيد في غزة واسرائيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.
وقال غوتيريش في صفحته على "تويتر"، "احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل".
واضاف "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة".
هذا ويواصل سلاح الجو والقوات البرية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 100 قتيل حتى الآن وإصابة مئات آخرين، بينما تواصل الفصائل الفلسطينة عملية قصف المدن الاسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة.