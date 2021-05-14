انت الان تتابع خبر كتائب القسام: الطيران المسير يستهدف مصنعا اسرائيليا للكيميائيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"،اليوم الجمعة، أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.
وذكر الجناح العسكري لحركة حماس، ان "طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" استهدفت مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.