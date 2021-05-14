ذي قار تعلن انتهاء ازمة انقطاع الماء التي ضربت عددا من المناطق

وقال الخفاجي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "عطلا فنيا حصل في خط الكهرباء الحرج، المغذي لمحطات الضخ في مدينة البدعة، وهو ما تسبب بأزمة في مياه الشرب بعدد من مدن المحافظة".

واكد الخفاجي، "اصلاح العطل الكهربائي في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وتم اعادة تشغيل جميع محطات الضخ التابعة لمديرية ماء ذي قار".

