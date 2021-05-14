جنوب السودان تتعهد بالتحقيق في مقتل موظفة إنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت السلطات المحلية في ولاية شرق الاستوائية بدولة جنوب السودان بالتحقيق في مقتل موظفة إنسانية على يد مجهولين.

وقال الياندرو لوتوك، السكرتير الصحفي لحاكم ولاية شرق الاستوائية في تصريحات لـ"العين الاخبارية" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رتل من السيارات التابعة لمنظمات الإغاثة الدولية الأربعاء بمنطقة شقدوم"، مشيرا إلى مقتل موظفة من جنوب السودان تعمل في منظمة كورديد العالمية.

وأكد أن السلطات تجري حاليا التحقيقات للازمة لكشف ملابسات الحاث والقبض على المتورطين فيه.

وأوضح المسؤول المحلي أن السيارة التي أقلت الضحية كانت في طريقها لتقديم خدماتها للمواطنين، وقد تم استهدافها من قبل بعض المسلحين، مبينا أن هناك سائق آخر تعرض لجروح خطيرة في الحادث.

من جهته طالب آلان نواندينهو، مسئول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية بدولة جنوب السودان من السلطات المحلية ومجتمعات المنطقة توفير الحماية والأمن للعاملين في المنظمات الإنسانية بالمنطقة حتى يقوموا بتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين.

وأضاف نواندينهو قائلا في بيان له وصلت "العين الاخبارية" نسخة منه اليوم: "مصدوم بهذا المستوي من العنف، يجب على الحكومة أن تقوم بتأمين الطرقات لضمان الوصول الآمن للعاملين في الحقل الإنساني".

وبحسب المسئول الأممي فإن الحادث هو الأول لمقتل موظف في المجال الإنساني بجنوب السودان في العام الجاري، موضحا أن عام 2020 شهد مقتل 9 من العاملين في هذا المجال.

وشهدت منطقة شقدوم بولاية شرق الاستوائية العديد من أعمال العنف في الشهر المنصرم حيث تعرضت إحدى معسكرات المعارضة المسلحة لهجوم قتل فيه ما لا يقل عن 9 أشخاص، كما استهدفت إحدى مخيمات النازحين من قبل مسلحين مجهولين انتهت بمقتل 6 أفراد، كما تعرض حاكم الولاية لويس لوبونق لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين.