ما زال بالخدمة.. توقيف ضابط بالمارينز على خلفية اقتحام الكابيتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف ضابط برتبة ميجور في قوات المارينز الأمريكية بتهمة المشاركة مع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتحام الكابيتول.

وبحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية، فإن الميجور كريستوفر وارناغيريس هو أول عسكري في الخدمة توجه له اتهامات في الهجوم، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر المجلس التشريعي، وتسببوا في وقف جلسة تثبيت فوز جو بايدن بالرئاسة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.



ووجهت إلى وارناغيريس البالغ 40 عاما، تهمة مقاومة عناصر إنفاذ القانون وعرقلة تطبيق القانون وعرقلة العدالة.

وقالت الوزارة إن في حوزتها فيديو يظهر وارناغيريس وهو يدفع "بعنف" عناصر ويدخل عنوة أبواب الكابيتول مع آخرين.

ويواجه عدد من الموقوفين، ومن بينهم أعضاء في مجموعات مناهضة للحكومة وأخرى تنادي بتفوق العرق الأبيض، اتهامات بالتآمر العنيف، ويُعتقد أن وزارة العدل تنظر في توجيه اتهامات أكثر خطورة لهم، بإثارة الفتنة.

ولا يزال المدعون بصدد تحضير الدعاوى، ويتوقع أن تبدأ أولى المحاكمات في يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل/نيسان، أقر جون شافر، العضو في مجموعة أوث كيبرز (حرّاس القسم) التي يعتقد أنها شاركت في الهجوم، بذنبه في دخول الكابيتول بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه يتعاون مع التحقيق الذي يطول أعضاء آخرين من المجموعة.

ووجود 4 عناصر في الخدمة من الحرس الوطني و40 عسكريا من قدامى المحاربين بين الذين أوقفوا في إطار هجوم الكابيتول، دفع بالبنتاجون إلى إجراء نقاشات واسعة حول التطرف في صفوفه.