بوتين يتحرك لتجنب تصعيد جديد في القوقاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحيلولة دون الانزلاق مجددا لتصعيد في منطقة القوقاز الاستراتيجية.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بشكل صارم بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الجمعة.

وفتح المدعي العام الأرميني أمس الخميس قضية جنائية بشأن "التعدي على السلامة الإقليمية" من جانب أذربيجان بعد اتهام وزارة الدفاع الأرمينية لباكو بتحريك قواتها إلى داخل أرمينيا.

والعام الماضي تفجر الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ وانتهى بعد أسابيع من معارك عنيفة شهدت سقوط 6 آلاف شخص بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار برعاية روسية.

وسيطرت أذربيجان حينها على أجزاء كبيرة من الأرض.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضي أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذربيجانيون يرون أنه جزء من وطنهم التاريخي، وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.



والقوقاز محطة عالمية رئيسية لنقل النفط والغاز، وهي تشمل روسيا وتركيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى.