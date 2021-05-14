إسرائيل: ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الصاروخية إلى 9 أشخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة قتلى إسرائيل جراء الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى 9 أشخاص، بعد الإعلان، صباح الجمعة عن مقتل إسرائيلية متأثرة بجروحها.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الإسرائيلية القتيلة، وهي في الخمسينات من عمرها أصيبت، الثلاثاء الماضي، أثناء محاولتها الاختباء من صاروخ سقط في موشاف بتيام القريب من تل أبيب وسط إسرائيل.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن حتى يوم الخميس مقتل 8 إسرائيليين، بينهم جندي، نتيجة الهجمات الصاروخية.

وتعتبر هذه الأرقام عالية لا سيما أنها حدثت خلال 5 أيام بعد بدء عملية "حارس الأسوار" يوم الإثنين الماضي.

واليوم تم الإعلان عن إصابة 4 إسرائيليين خلال قصف صاروخي على مدينة عسقلان، ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإنه حتى يوم أمس الخميس، أصيب أكثر من 200 شخص.