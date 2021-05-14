جيش الاحتلال يعلن قصف 150 هدفا في غزة بمشاركة 160 طائرة حربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قصف 150 هدفا تحت الأرض شمال قطاع غزة بمشاركة 160 طائرة حربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي في تصريح صحفي "انه تم شن هجوم الليلة الماضية على 150 هدفا تحت الأرض لحركة (حماس) بمشاركة 160 طائرة حربية".

وأضاف ان "قوات مشاة ومدفعية ومدرعات التي انتشرت على طول الحدود قامت بمهاجمة الأهداف من خلال مئات قذائف المدفعية وعشرات قذائف الدبابات".

وأدى القصف العنيف الليلة على حدود قطاع غزة الى نزوح الاف العائلات الفلسطينية الى عمق مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت الليلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 109 شهداء من بينهم 28 طفلا وإصابة 621 شخصا بينهم أطفال ونساء وشيوخ.