شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إصابات «كورونا» تتراجع واستعدادات لتخفيف القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات من معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، أن متوسط الإصابة بمرض «كوفيد-19» في ألمانيا خلال فترة سبعة أيام تراجع إلى أقل من مئة إصابة لكل مئة ألف شخص للمرة الأولى منذ مارس/ آذار.

ويستخدم متوسط إصابة 100 شخص من كل مئة ألف كمقياس لفرض إجراءات طوارئ على مستوى البلاد، مثل حظر التجول خلال الليل وفرض قيود على التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر. وإذا تراجع انتشار الفيروس لما دون هذا المعدل بشكل منتظم، يمكن عندها رفع تلك القيود.

ومع تراجع معدلات الإصابات وتسارع وتيرة حملة التطعيم في ألمانيا، أعلن وزير الصحة ينس سبان الأسبوع الماضي أن الموجة الثالثة من الجائحة انكسرت أخيراً. وأعلنت عدة ولايات ألمانية، بينها العاصمة برلين، خططاً يوم الثلاثاء لتخفيف القيود المفروضة؛ بسبب فيروس «كورونا» في الأيام المقبلة.