شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يجدد تأكيده عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحدث خلالها عما أنجزته حكومته منذ تشكيلها، تأكيده على عدم الترشح لخوض الانتخابات النيابية المبكرة التي ستقام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي، إن «الحكومة أوفت بعهدها في العمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة ومستقلة، تسهم في تمثيل عادل للجميع».

وأضاف: «أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات، أو دعمِ أي حزب أو طرف على حساب الآخر. حيث حددنا العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام موعداً نهائياً لهذه للانتخابات المُبكرة، وأن حكومتي قدمت كل الدعم لإنجاح الانتخابات».

وتطرق الكاظمي في كلمته إلى ملفات عدة، شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.

وأكد أن «البلاد لن تكون ساحة خلفية لأي دولة كانت، وأن العراق يعد مصدراً سلام لكل دول المنطقة، ونفتخر بعلاقتنا مع جميع دول مثل: الأردن ومصر وتركيا والسعودية وإيران، وإن زيارة البابا انعكاس إيجابي للسياسة الخارجية الجديدة.. فضلاً عن نجاح الحكومة في السياسات الاقتصادية الخارجية، ومنها افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، وعقد اتفاقيات تجارية مع الأردن، وتطبيق الاتفاقية الصينية، ومد سكة حديد مع إيران لمنفذ الشلامجة الحدودي».

وتابع: «نؤكد موقف العراق برفض الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا الفلسطينيين العزل في القدس وقطاع غزة، هذا الشعب الذي عانى أقسى ظلم شهده التاريخ الحديث، ويستمـر في إعطاء العالم كله دروس الصمود والإصرار، والثبات على المطالب المشروعة. إن حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الإنسانية والأخلاقية والدولية تعيش في وجدان كل عراقي، ولا يمكن التفريط فيها، خصوصاً حق القدس العاصمة التاريخية لدولة فلسطين».