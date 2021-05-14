شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كورونا» تنقذ حياة نحو 12000 شخص في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال تحليل لوكالة الصحة العامة في بريطانيا: إن طرح لقاحات وباء «كوفيد-19» في إنجلترا، حال دون وفاة نحو 12 ألف شخص ودخول أكثر من 30 ألفاً المستشفيات من كبار السن. وطعمت بريطانيا ثلثي سكانها البالغين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-19» ما ساعد جهود رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بحلول الصيف.

وقالت وكالة الصحة العامة إنه حتى نهاية إبريل/ نيسان حال برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19» دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر في إنجلترا. وتم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفاً المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال نفس الفترة.

ولم تشمل أرقام وكالة الصحة اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية التي تضع حكوماتها سياستها الخاصة في مكافحة الجائحة.

وقالت الوكالة أيضاً: إن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات و«الدليل الواضح والمتزايد» على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح. وقالت ماري رامسي رئيسة قسم التحصين في وكالة الصحة العامة بإنجلترا: «لقد أنقذ اللقاح عدداً كبيراً جداً من الأرواح ويمكننا الآن أن نرى التأثير الهائل الذي أحدثه على وقاية الأشخاص من الإصابة بأعراض خطرة ومن ثم حماية مستشفياتنا أيضاً».