شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تعرض أنشطة «توشيبا» في أوروبا لهجوم إلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، الجمعة إن أنشطة شركة توشيبا في أوروبا تعرضت لهجوم إلكتروني مع إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة أن من قام بهذا الهجوم هي جماعة «دارك سايد» التي أنحى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي باللوم عليها في هجوم تعرضت له كولونيال بايب لاين أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة اليابانية إنها تحقق في اختراق محتمل. (رويترز)