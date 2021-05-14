جيش الاحتلال يعلن تفاصيل مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523.. والصحة الفلسطينية: 115شهيدا بينهم 28 طفلاً و15 سيدة و621 إصابة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الاحتلال، أن 7 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 523 آخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة، وذلك في تغريدة له عبر الحساب الرسمي لجيش الاحتلال، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وأكد جيش الاحتلال مساء أمس الخميس، أن القوات الجوية والبرية، تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال المدنيين في غزة بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي، ومن مدفعية الاحتلال ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها وبقائها في الشوارع والطرقات، جراء العدوان الإسرائيلي. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأطلقت مدفعية الاحتلال، عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع، وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في آخر إحصائية غير نهائية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 115 شهيدا، بينهم 28 طفلاً و15 سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار مهول في البنايات والبنى التحتية.