غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في غزة و”إسرائيل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 9:39 صباحًا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال العسكرية في قطاع غزة و”إسرائيل”.

وقال غوتيريش “احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل. لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة”.